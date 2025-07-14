Currencies / MAN
MAN: ManpowerGroup
38.26 USD 0.12 (0.31%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
MAN exchange rate has changed by 0.31% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 37.58 and at a high of 38.47.
Follow ManpowerGroup dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAN News
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ManpowerGroup Q2 2025 slides: Adjusted earnings beat guidance despite impairment charges
- ManpowerGroup posts Q2 loss on goodwill impairment charges
- ManpowerGroup earnings missed by $2.12, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- UBS raises Manpower stock price target to $45 on FX improvement
Daily Range
37.58 38.47
Year Range
37.57 75.17
- Previous Close
- 38.14
- Open
- 38.35
- Bid
- 38.26
- Ask
- 38.56
- Low
- 37.58
- High
- 38.47
- Volume
- 1.405 K
- Daily Change
- 0.31%
- Month Change
- -8.71%
- 6 Months Change
- -33.83%
- Year Change
- -47.50%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%