货币 / MAN
MAN: ManpowerGroup
38.44 USD 0.18 (0.47%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MAN汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点38.31和高点38.81进行交易。
关注ManpowerGroup动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MAN新闻
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ManpowerGroup Q2 2025 slides: Adjusted earnings beat guidance despite impairment charges
- ManpowerGroup posts Q2 loss on goodwill impairment charges
- ManpowerGroup earnings missed by $2.12, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- UBS raises Manpower stock price target to $45 on FX improvement
日范围
38.31 38.81
年范围
37.57 75.17
- 前一天收盘价
- 38.26
- 开盘价
- 38.34
- 卖价
- 38.44
- 买价
- 38.74
- 最低价
- 38.31
- 最高价
- 38.81
- 交易量
- 318
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -8.28%
- 6个月变化
- -33.52%
- 年变化
- -47.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值