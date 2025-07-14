Валюты / MAN
MAN: ManpowerGroup
38.26 USD 0.12 (0.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAN за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.58, а максимальная — 38.47.
Следите за динамикой ManpowerGroup. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MAN
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ManpowerGroup Q2 2025 slides: Adjusted earnings beat guidance despite impairment charges
- ManpowerGroup posts Q2 loss on goodwill impairment charges
- ManpowerGroup earnings missed by $2.12, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- UBS raises Manpower stock price target to $45 on FX improvement
Дневной диапазон
37.58 38.47
Годовой диапазон
37.57 75.17
- Предыдущее закрытие
- 38.14
- Open
- 38.35
- Bid
- 38.26
- Ask
- 38.56
- Low
- 37.58
- High
- 38.47
- Объем
- 1.405 K
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- -8.71%
- 6-месячное изменение
- -33.83%
- Годовое изменение
- -47.50%
