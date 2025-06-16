通貨 / LGIH
LGIH: LGI Homes Inc
57.74 USD 0.24 (0.42%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LGIHの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり57.04の安値と58.20の高値で取引されました。
LGI Homes Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGIH News
- U.S. homebuilding stocks in focus as Trump team weighs housing emergency
- Citizens JMP raises LGI Homes stock price target to $85 on business insights
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- LGI Homes Q2 2025 slides: Revenue drops 20% as housing market challenges persist
- Citizens JMP lowers LGI Homes stock price target to $75 on weak margins
- LGI Homes (LGIH) Q2 Revenue Beats Views
- LGI Homes earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- LGI Homes (LGIH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Logitech has made progress in shifting production from China, CEO says
- Logitech says production shift out China to reduce tariff impact going well
- Earnings Preview: LGI Homes (LGIH) Q2 Earnings Expected to Decline
- Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings Miss Estimates
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- JPMorgan Sticks To Bearish Call On LGI Homes As June Closings Disappoint - LGI Homes (NASDAQ:LGIH)
- LGI Homes Introduces Medley Park in Clayton, NC: A Stylish Townhome Community Close to Raleigh
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- LGI Homes Launches Sunsational Summer Savings National Sales Event
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Builders FirstSource (NYSE:BLDR), LGI Homes (NASDAQ:LGIH)
- LGI Homes downgraded to Ba3 by Moody’s as housing market weakens
- LGI Homes Announces Boone Trail Village: A New Community Offering Peaceful Living in Lillington, NC
- LGI Homes Introduces Five New Floor Plans at Knights Bridge in Richburg, SC
- LGI Homes stock hits 52-week low at $47.79
- LGI Homes credit downgraded to ’B+’ by S&P on weaker earnings
- LGI Homes stock initiated with Hold rating by Texas Capital Securities
1日のレンジ
57.04 58.20
1年のレンジ
47.21 119.99
- 以前の終値
- 57.50
- 始値
- 58.13
- 買値
- 57.74
- 買値
- 58.04
- 安値
- 57.04
- 高値
- 58.20
- 出来高
- 774
- 1日の変化
- 0.42%
- 1ヶ月の変化
- -4.70%
- 6ヶ月の変化
- -13.64%
- 1年の変化
- -51.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K