通貨 / LGIH
LGIH: LGI Homes Inc

57.74 USD 0.24 (0.42%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LGIHの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり57.04の安値と58.20の高値で取引されました。

LGI Homes Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
57.04 58.20
1年のレンジ
47.21 119.99
以前の終値
57.50
始値
58.13
買値
57.74
買値
58.04
安値
57.04
高値
58.20
出来高
774
1日の変化
0.42%
1ヶ月の変化
-4.70%
6ヶ月の変化
-13.64%
1年の変化
-51.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
