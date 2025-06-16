货币 / LGIH
LGIH: LGI Homes Inc
59.06 USD 0.14 (0.24%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LGIH汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点58.78和高点60.12进行交易。
关注LGI Homes Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LGIH新闻
- U.S. homebuilding stocks in focus as Trump team weighs housing emergency
- Citizens JMP raises LGI Homes stock price target to $85 on business insights
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- LGI Homes Q2 2025 slides: Revenue drops 20% as housing market challenges persist
- Citizens JMP lowers LGI Homes stock price target to $75 on weak margins
- LGI Homes (LGIH) Q2 Revenue Beats Views
- LGI Homes earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- LGI Homes (LGIH) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Logitech has made progress in shifting production from China, CEO says
- Logitech says production shift out China to reduce tariff impact going well
- Earnings Preview: LGI Homes (LGIH) Q2 Earnings Expected to Decline
- Bank of Marin (BMRC) Q2 Earnings Miss Estimates
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- JPMorgan Sticks To Bearish Call On LGI Homes As June Closings Disappoint - LGI Homes (NASDAQ:LGIH)
- LGI Homes Introduces Medley Park in Clayton, NC: A Stylish Townhome Community Close to Raleigh
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- LGI Homes Launches Sunsational Summer Savings National Sales Event
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Builders FirstSource (NYSE:BLDR), LGI Homes (NASDAQ:LGIH)
- LGI Homes downgraded to Ba3 by Moody’s as housing market weakens
- LGI Homes Announces Boone Trail Village: A New Community Offering Peaceful Living in Lillington, NC
- LGI Homes Introduces Five New Floor Plans at Knights Bridge in Richburg, SC
- LGI Homes stock hits 52-week low at $47.79
- LGI Homes credit downgraded to ’B+’ by S&P on weaker earnings
- LGI Homes stock initiated with Hold rating by Texas Capital Securities
日范围
58.78 60.12
年范围
47.21 119.99
- 前一天收盘价
- 58.92
- 开盘价
- 59.64
- 卖价
- 59.06
- 买价
- 59.36
- 最低价
- 58.78
- 最高价
- 60.12
- 交易量
- 779
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -2.53%
- 6个月变化
- -11.67%
- 年变化
- -50.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值