Moedas / LGIH
LGIH: LGI Homes Inc
57.35 USD 0.15 (0.26%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LGIH para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.04 e o mais alto foi 58.20.
Veja a dinâmica do par de moedas LGI Homes Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LGIH Notícias
Faixa diária
57.04 58.20
Faixa anual
47.21 119.99
- Fechamento anterior
- 57.50
- Open
- 58.13
- Bid
- 57.35
- Ask
- 57.65
- Low
- 57.04
- High
- 58.20
- Volume
- 140
- Mudança diária
- -0.26%
- Mudança mensal
- -5.35%
- Mudança de 6 meses
- -14.22%
- Mudança anual
- -52.12%
