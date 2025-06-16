Валюты / LGIH
LGIH: LGI Homes Inc
58.92 USD 0.10 (0.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LGIH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.08, а максимальная — 59.45.
Следите за динамикой LGI Homes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LGIH
Дневной диапазон
58.08 59.45
Годовой диапазон
47.21 119.99
- Предыдущее закрытие
- 59.02
- Open
- 59.45
- Bid
- 58.92
- Ask
- 59.22
- Low
- 58.08
- High
- 59.45
- Объем
- 895
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -2.76%
- 6-месячное изменение
- -11.88%
- Годовое изменение
- -50.81%
