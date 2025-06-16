КотировкиРазделы
Валюты / LGIH
LGIH: LGI Homes Inc

58.92 USD 0.10 (0.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LGIH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.08, а максимальная — 59.45.

Дневной диапазон
58.08 59.45
Годовой диапазон
47.21 119.99
Предыдущее закрытие
59.02
Open
59.45
Bid
58.92
Ask
59.22
Low
58.08
High
59.45
Объем
895
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
-2.76%
6-месячное изменение
-11.88%
Годовое изменение
-50.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.