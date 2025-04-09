クォートセクション
通貨 / KRUS
株に戻る

KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A

77.71 USD 1.53 (2.01%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KRUSの今日の為替レートは、2.01%変化しました。日中、通貨は1あたり75.03の安値と77.92の高値で取引されました。

Kura Sushi USA Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRUS News

1日のレンジ
75.03 77.92
1年のレンジ
40.03 110.66
以前の終値
76.18
始値
76.27
買値
77.71
買値
78.01
安値
75.03
高値
77.92
出来高
473
1日の変化
2.01%
1ヶ月の変化
-6.20%
6ヶ月の変化
50.60%
1年の変化
-2.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K