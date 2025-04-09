通貨 / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
77.71 USD 1.53 (2.01%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRUSの今日の為替レートは、2.01%変化しました。日中、通貨は1あたり75.03の安値と77.92の高値で取引されました。
Kura Sushi USA Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
75.03 77.92
1年のレンジ
40.03 110.66
- 以前の終値
- 76.18
- 始値
- 76.27
- 買値
- 77.71
- 買値
- 78.01
- 安値
- 75.03
- 高値
- 77.92
- 出来高
- 473
- 1日の変化
- 2.01%
- 1ヶ月の変化
- -6.20%
- 6ヶ月の変化
- 50.60%
- 1年の変化
- -2.08%
