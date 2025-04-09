Divisas / KRUS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
76.18 USD 0.10 (0.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KRUS de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 75.50, mientras que el máximo ha alcanzado 78.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kura Sushi USA Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRUS News
- Kura Sushi en conferencia Piper Sandler: Expansión estratégica e innovación
- Kura Sushi en la Conferencia de Piper Sandler: Expansión estratégica e innovación
- Kura Sushi at Piper Sandler Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Kura Sushi (KRUS) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Earnings call transcript: Kura Sushi Q3 2025 reports revenue growth
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- MTY Food Group: Why MTY’s Q2 Setback Could Be A Buy Signal (TSX:MTY:CA)
- These Analysts Boost Their Forecasts On Kura Sushi USA Following Upbeat Q3 Results - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Kura Sushi stock price target raised to $102 from $85 at Benchmark
- Citi raises Kura Sushi USA stock price target to $96 from $85
- Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Kura Sushi shares surge as earnings beat estimates, revenue outlook raised
- Kura Sushi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Smart Global, Saratoga Investment, and more to report earnings Tuesday
- Stock Market Week: OPEC, Big 12, Amazon Prime Day And Tariffs Deadline
- Kura Sushi Stock: Despite Expansion, The Q3 Outlook Isn't Rosy (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi Gears Up For Q3 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi at 45th Annual William Blair: Strategic Growth and Challenges
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Kura Sushi (KRUS) Stock: Sharp Declines In Traffic Are Worrying (Downgrade)
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Simply Good Foods, Pacific Biosciences of California, Kura Sushi, Delta Air Lines And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
Rango diario
75.50 78.59
Rango anual
40.03 110.66
- Cierres anteriores
- 76.28
- Open
- 76.69
- Bid
- 76.18
- Ask
- 76.48
- Low
- 75.50
- High
- 78.59
- Volumen
- 582
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- -8.05%
- Cambio a 6 meses
- 47.64%
- Cambio anual
- -4.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B