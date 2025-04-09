Moedas / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
75.87 USD 0.31 (0.41%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRUS para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.35 e o mais alto foi 77.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Kura Sushi USA Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
75.35 77.92
Faixa anual
40.03 110.66
- Fechamento anterior
- 76.18
- Open
- 76.27
- Bid
- 75.87
- Ask
- 76.17
- Low
- 75.35
- High
- 77.92
- Volume
- 95
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- -8.42%
- Mudança de 6 meses
- 47.03%
- Mudança anual
- -4.40%
