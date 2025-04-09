货币 / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
77.50 USD 1.22 (1.60%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRUS汇率已更改1.60%。当日，交易品种以低点76.01和高点77.99进行交易。
关注Kura Sushi USA Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
76.01 77.99
年范围
40.03 110.66
- 前一天收盘价
- 76.28
- 开盘价
- 76.08
- 卖价
- 77.50
- 买价
- 77.80
- 最低价
- 76.01
- 最高价
- 77.99
- 交易量
- 108
- 日变化
- 1.60%
- 月变化
- -6.46%
- 6个月变化
- 50.19%
- 年变化
- -2.34%
