Valute / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A

73.41 USD 4.30 (5.53%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRUS ha avuto una variazione del -5.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.19 e ad un massimo di 78.34.

Segui le dinamiche di Kura Sushi USA Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
73.19 78.34
Intervallo Annuale
40.03 110.66
Chiusura Precedente
77.71
Apertura
78.34
Bid
73.41
Ask
73.71
Minimo
73.19
Massimo
78.34
Volume
499
Variazione giornaliera
-5.53%
Variazione Mensile
-11.39%
Variazione Semestrale
42.27%
Variazione Annuale
-7.50%
20 settembre, sabato