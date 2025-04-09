Valute / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
73.41 USD 4.30 (5.53%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRUS ha avuto una variazione del -5.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.19 e ad un massimo di 78.34.
Segui le dinamiche di Kura Sushi USA Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KRUS News
Intervallo Giornaliero
73.19 78.34
Intervallo Annuale
40.03 110.66
- Chiusura Precedente
- 77.71
- Apertura
- 78.34
- Bid
- 73.41
- Ask
- 73.71
- Minimo
- 73.19
- Massimo
- 78.34
- Volume
- 499
- Variazione giornaliera
- -5.53%
- Variazione Mensile
- -11.39%
- Variazione Semestrale
- 42.27%
- Variazione Annuale
- -7.50%
20 settembre, sabato