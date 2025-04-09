Валюты / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
76.28 USD 3.96 (4.94%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRUS за сегодня изменился на -4.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.01, а максимальная — 82.21.
Следите за динамикой Kura Sushi USA Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KRUS
- Kura Sushi на конференции Piper Sandler: стратегическое расширение и инновации
- Kura Sushi at Piper Sandler Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Kura Sushi (KRUS) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Earnings call transcript: Kura Sushi Q3 2025 reports revenue growth
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- MTY Food Group: Why MTY’s Q2 Setback Could Be A Buy Signal (TSX:MTY:CA)
- These Analysts Boost Their Forecasts On Kura Sushi USA Following Upbeat Q3 Results - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Kura Sushi stock price target raised to $102 from $85 at Benchmark
- Citi raises Kura Sushi USA stock price target to $96 from $85
- Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Kura Sushi shares surge as earnings beat estimates, revenue outlook raised
- Kura Sushi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Smart Global, Saratoga Investment, and more to report earnings Tuesday
- Stock Market Week: OPEC, Big 12, Amazon Prime Day And Tariffs Deadline
- Kura Sushi Stock: Despite Expansion, The Q3 Outlook Isn't Rosy (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi Gears Up For Q3 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi at 45th Annual William Blair: Strategic Growth and Challenges
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Kura Sushi (KRUS) Stock: Sharp Declines In Traffic Are Worrying (Downgrade)
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Simply Good Foods, Pacific Biosciences of California, Kura Sushi, Delta Air Lines And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
Дневной диапазон
76.01 82.21
Годовой диапазон
40.03 110.66
- Предыдущее закрытие
- 80.24
- Open
- 80.87
- Bid
- 76.28
- Ask
- 76.58
- Low
- 76.01
- High
- 82.21
- Объем
- 605
- Дневное изменение
- -4.94%
- Месячное изменение
- -7.93%
- 6-месячное изменение
- 47.83%
- Годовое изменение
- -3.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.