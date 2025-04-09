Währungen / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
77.71 USD 1.53 (2.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRUS hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.03 bis zu einem Hoch von 77.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kura Sushi USA Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KRUS News
- Kura Sushi stellt Wachstumspläne für das Geschäftsjahr 2026 vor
- Kura Sushi at Piper Sandler Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Kura Sushi (KRUS) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Earnings call transcript: Kura Sushi Q3 2025 reports revenue growth
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- MTY Food Group: Why MTY’s Q2 Setback Could Be A Buy Signal (TSX:MTY:CA)
- These Analysts Boost Their Forecasts On Kura Sushi USA Following Upbeat Q3 Results - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Kura Sushi stock price target raised to $102 from $85 at Benchmark
- Citi raises Kura Sushi USA stock price target to $96 from $85
- Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Kura Sushi shares surge as earnings beat estimates, revenue outlook raised
- Kura Sushi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Smart Global, Saratoga Investment, and more to report earnings Tuesday
- Stock Market Week: OPEC, Big 12, Amazon Prime Day And Tariffs Deadline
- Kura Sushi Stock: Despite Expansion, The Q3 Outlook Isn't Rosy (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi Gears Up For Q3 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi at 45th Annual William Blair: Strategic Growth and Challenges
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Kura Sushi (KRUS) Stock: Sharp Declines In Traffic Are Worrying (Downgrade)
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Simply Good Foods, Pacific Biosciences of California, Kura Sushi, Delta Air Lines And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
Tagesspanne
75.03 77.92
Jahresspanne
40.03 110.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.18
- Eröffnung
- 76.27
- Bid
- 77.71
- Ask
- 78.01
- Tief
- 75.03
- Hoch
- 77.92
- Volumen
- 473
- Tagesänderung
- 2.01%
- Monatsänderung
- -6.20%
- 6-Monatsänderung
- 50.60%
- Jahresänderung
- -2.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K