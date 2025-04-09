KurseKategorien
Währungen / KRUS
Zurück zum Aktien

KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A

77.71 USD 1.53 (2.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KRUS hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.03 bis zu einem Hoch von 77.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kura Sushi USA Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRUS News

Tagesspanne
75.03 77.92
Jahresspanne
40.03 110.66
Vorheriger Schlusskurs
76.18
Eröffnung
76.27
Bid
77.71
Ask
78.01
Tief
75.03
Hoch
77.92
Volumen
473
Tagesänderung
2.01%
Monatsänderung
-6.20%
6-Monatsänderung
50.60%
Jahresänderung
-2.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K