통화 / KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
73.41 USD 4.30 (5.53%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KRUS 환율이 오늘 -5.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 73.19이고 고가는 78.34이었습니다.
Kura Sushi USA Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
73.19 78.34
년간 변동
40.03 110.66
- 이전 종가
- 77.71
- 시가
- 78.34
- Bid
- 73.41
- Ask
- 73.71
- 저가
- 73.19
- 고가
- 78.34
- 볼륨
- 499
- 일일 변동
- -5.53%
- 월 변동
- -11.39%
- 6개월 변동
- 42.27%
- 년간 변동율
- -7.50%
20 9월, 토요일