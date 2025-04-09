Dövizler / KRUS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A
73.41 USD 4.30 (5.53%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KRUS fiyatı bugün -5.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.19 ve Yüksek fiyatı olarak 78.34 aralığında işlem gördü.
Kura Sushi USA Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRUS haberleri
- Piper Sandler Konferansında Kura Sushi: Stratejik Genişleme ve İnovasyon
- Kura Sushi at Piper Sandler Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Kura Sushi (KRUS) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Earnings call transcript: Kura Sushi Q3 2025 reports revenue growth
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- MTY Food Group: Why MTY’s Q2 Setback Could Be A Buy Signal (TSX:MTY:CA)
- These Analysts Boost Their Forecasts On Kura Sushi USA Following Upbeat Q3 Results - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Kura Sushi stock price target raised to $102 from $85 at Benchmark
- Citi raises Kura Sushi USA stock price target to $96 from $85
- Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Kura Sushi shares surge as earnings beat estimates, revenue outlook raised
- Kura Sushi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Smart Global, Saratoga Investment, and more to report earnings Tuesday
- Stock Market Week: OPEC, Big 12, Amazon Prime Day And Tariffs Deadline
- Kura Sushi Stock: Despite Expansion, The Q3 Outlook Isn't Rosy (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi Gears Up For Q3 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- Kura Sushi at 45th Annual William Blair: Strategic Growth and Challenges
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Kura Sushi (KRUS) Stock: Sharp Declines In Traffic Are Worrying (Downgrade)
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Simply Good Foods, Pacific Biosciences of California, Kura Sushi, Delta Air Lines And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
Günlük aralık
73.19 78.34
Yıllık aralık
40.03 110.66
- Önceki kapanış
- 77.71
- Açılış
- 78.34
- Satış
- 73.41
- Alış
- 73.71
- Düşük
- 73.19
- Yüksek
- 78.34
- Hacim
- 499
- Günlük değişim
- -5.53%
- Aylık değişim
- -11.39%
- 6 aylık değişim
- 42.27%
- Yıllık değişim
- -7.50%
21 Eylül, Pazar