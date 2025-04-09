FiyatlarBölümler
KRUS
KRUS: Kura Sushi USA Inc - Class A

73.41 USD 4.30 (5.53%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRUS fiyatı bugün -5.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.19 ve Yüksek fiyatı olarak 78.34 aralığında işlem gördü.

Kura Sushi USA Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
73.19 78.34
Yıllık aralık
40.03 110.66
Önceki kapanış
77.71
Açılış
78.34
Satış
73.41
Alış
73.71
Düşük
73.19
Yüksek
78.34
Hacim
499
Günlük değişim
-5.53%
Aylık değişim
-11.39%
6 aylık değişim
42.27%
Yıllık değişim
-7.50%
