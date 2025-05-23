通貨 / KARO
KARO: Karooooo Ltd
56.27 USD 1.12 (2.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KAROの今日の為替レートは、2.03%変化しました。日中、通貨は1あたり55.31の安値と57.20の高値で取引されました。
Karooooo Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KARO News
1日のレンジ
55.31 57.20
1年のレンジ
35.51 63.36
- 以前の終値
- 55.15
- 始値
- 55.31
- 買値
- 56.27
- 買値
- 56.57
- 安値
- 55.31
- 高値
- 57.20
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- 2.03%
- 1ヶ月の変化
- 6.88%
- 6ヶ月の変化
- 33.56%
- 1年の変化
- 42.13%
