Divisas / KARO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KARO: Karooooo Ltd
55.15 USD 0.17 (0.31%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KARO de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.59, mientras que el máximo ha alcanzado 55.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Karooooo Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KARO News
- This Astera Labs Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Karooooo stock initiated with Buy rating at UBS on growth potential
- Freedom Broker initiates coverage on Karooooo stock with Buy rating
- Karooooo Ltd. (KARO) Crossed Above the 50-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Backblaze, Inc. (BLZE) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Motley Fool Interview With Karooooo CEO Zak Calisto
- ODDITY Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, DTC Sales Rise Y/Y
- Karooooo (KARO) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Best Income Stocks to Buy for July 25th
- Karooooo Ltd. (KARO) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Karooooo Earnings: Cartrack Expands
- Karooooo earnings beat by R1.39, revenue topped estimates
- Karooooo Ltd. (KARO) Q1 Earnings Beat Estimates
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Computer and Technology Stocks Set to Beat Earnings
- KARO Gears Up to Post Q1 Earnings: What's in Store for the Stock?
- This Motorola Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday
- Needham initiates coverage on Karooooo stock with Buy rating
- Karooooo Stock: A Hidden SaaS Undervalued Gem (NASDAQ:KARO)
- Karooooo: A GARP Opportunity With A Robust Financial Profile (KARO)
- Karooooo stock price target raised to $53 from $43 at Morgan Stanley
- Oxford Industries, GameStop, Boeing And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - DeFi Development (NASDAQ:DFDV), Boeing (NYSE:BA)
- Karooooo CEO to sell 1.5 million shares in secondary offering
- Karooooo Is Scaling Efficiently In An Underpenetrated Market (NASDAQ:KARO)
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
Rango diario
53.59 55.51
Rango anual
35.51 63.36
- Cierres anteriores
- 54.98
- Open
- 54.56
- Bid
- 55.15
- Ask
- 55.45
- Low
- 53.59
- High
- 55.51
- Volumen
- 71
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- 4.75%
- Cambio a 6 meses
- 30.90%
- Cambio anual
- 39.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B