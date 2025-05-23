통화 / KARO
KARO: Karooooo Ltd
56.70 USD 0.43 (0.76%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KARO 환율이 오늘 0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.20이고 고가는 56.87이었습니다.
Karooooo Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
56.20 56.87
년간 변동
35.51 63.36
- 이전 종가
- 56.27
- 시가
- 56.86
- Bid
- 56.70
- Ask
- 57.00
- 저가
- 56.20
- 고가
- 56.87
- 볼륨
- 112
- 일일 변동
- 0.76%
- 월 변동
- 7.69%
- 6개월 변동
- 34.58%
- 년간 변동율
- 43.22%
