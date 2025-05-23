Валюты / KARO
KARO: Karooooo Ltd
54.98 USD 0.18 (0.33%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KARO за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.50, а максимальная — 55.00.
Следите за динамикой Karooooo Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KARO
Дневной диапазон
53.50 55.00
Годовой диапазон
35.51 63.36
- Предыдущее закрытие
- 54.80
- Open
- 55.00
- Bid
- 54.98
- Ask
- 55.28
- Low
- 53.50
- High
- 55.00
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 4.43%
- 6-месячное изменение
- 30.50%
- Годовое изменение
- 38.87%
