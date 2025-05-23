货币 / KARO
KARO: Karooooo Ltd
55.10 USD 0.12 (0.22%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KARO汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点53.59和高点55.10进行交易。
关注Karooooo Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
53.59 55.10
年范围
35.51 63.36
- 前一天收盘价
- 54.98
- 开盘价
- 54.56
- 卖价
- 55.10
- 买价
- 55.40
- 最低价
- 53.59
- 最高价
- 55.10
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 4.65%
- 6个月变化
- 30.79%
- 年变化
- 39.18%
