FiyatlarBölümler
Dövizler / KARO
Geri dön - Hisse senetleri

KARO: Karooooo Ltd

56.70 USD 0.43 (0.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KARO fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.20 ve Yüksek fiyatı olarak 56.87 aralığında işlem gördü.

Karooooo Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KARO haberleri

Günlük aralık
56.20 56.87
Yıllık aralık
35.51 63.36
Önceki kapanış
56.27
Açılış
56.86
Satış
56.70
Alış
57.00
Düşük
56.20
Yüksek
56.87
Hacim
112
Günlük değişim
0.76%
Aylık değişim
7.69%
6 aylık değişim
34.58%
Yıllık değişim
43.22%
21 Eylül, Pazar