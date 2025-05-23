Dövizler / KARO
KARO: Karooooo Ltd
56.70 USD 0.43 (0.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KARO fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.20 ve Yüksek fiyatı olarak 56.87 aralığında işlem gördü.
Karooooo Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KARO haberleri
Günlük aralık
56.20 56.87
Yıllık aralık
35.51 63.36
- Önceki kapanış
- 56.27
- Açılış
- 56.86
- Satış
- 56.70
- Alış
- 57.00
- Düşük
- 56.20
- Yüksek
- 56.87
- Hacim
- 112
- Günlük değişim
- 0.76%
- Aylık değişim
- 7.69%
- 6 aylık değişim
- 34.58%
- Yıllık değişim
- 43.22%
21 Eylül, Pazar