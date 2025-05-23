KurseKategorien
KARO: Karooooo Ltd

56.20 USD 0.07 (0.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KARO hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.20 bis zu einem Hoch von 56.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Karooooo Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
56.20 56.86
Jahresspanne
35.51 63.36
Vorheriger Schlusskurs
56.27
Eröffnung
56.86
Bid
56.20
Ask
56.50
Tief
56.20
Hoch
56.86
Volumen
4
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
6.74%
6-Monatsänderung
33.40%
Jahresänderung
41.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K