KARO: Karooooo Ltd
56.20 USD 0.07 (0.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KARO hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.20 bis zu einem Hoch von 56.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Karooooo Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.20 56.86
Jahresspanne
35.51 63.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.27
- Eröffnung
- 56.86
- Bid
- 56.20
- Ask
- 56.50
- Tief
- 56.20
- Hoch
- 56.86
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 6.74%
- 6-Monatsänderung
- 33.40%
- Jahresänderung
- 41.96%
