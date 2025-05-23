Moedas / KARO
KARO: Karooooo Ltd
56.60 USD 1.45 (2.63%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KARO para hoje mudou para 2.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.31 e o mais alto foi 57.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Karooooo Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KARO Notícias
Faixa diária
55.31 57.20
Faixa anual
35.51 63.36
- Fechamento anterior
- 55.15
- Open
- 55.31
- Bid
- 56.60
- Ask
- 56.90
- Low
- 55.31
- High
- 57.20
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 2.63%
- Mudança mensal
- 7.50%
- Mudança de 6 meses
- 34.35%
- Mudança anual
- 42.97%
