クォートセクション
通貨 / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp

102.55 USD 0.85 (0.84%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JJSFの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり101.42の安値と102.82の高値で取引されました。

J & J Snack Foods Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
101.42 102.82
1年のレンジ
101.42 180.58
以前の終値
101.70
始値
101.90
買値
102.55
買値
102.85
安値
101.42
高値
102.82
出来高
279
1日の変化
0.84%
1ヶ月の変化
-7.97%
6ヶ月の変化
-22.77%
1年の変化
-40.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K