通貨 / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp
102.55 USD 0.85 (0.84%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JJSFの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり101.42の安値と102.82の高値で取引されました。
J & J Snack Foods Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JJSF News
- ジョンソン・エンド・ジョンソン・スナック・フーズの株価が52週安値の101.43ドルを記録
- J & J Snack Foods stock hits 52-week low at $101.43
- ベンチマーク社、ジョンソン・エンド・ジョンソン・スナック・フーズの「買い」評価を再確認
- J&J Snack Foods stock rating reaffirmed at Buy by Benchmark
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- J & J Snack Foods stock hits 52-week low at 105.26 USD
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- New Strong Sell Stocks for August 26th
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- J & J Snack Foods raises quarterly dividend by 3% to $0.80 per share
- J & J Snack Foods stock hits 52-week low at 109.7 USD
- J&J Snack Foods (JJSF) Q3 Revenue Up 3%
- J&J Snack Foods (JJSF) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- J & J Snack Foods earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- US Foods (USFD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate J&J Snack Foods (JJSF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- J&J Snack Foods: Still Not Tasty Enough (NASDAQ:JJSF)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Thrivent Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
1日のレンジ
101.42 102.82
1年のレンジ
101.42 180.58
- 以前の終値
- 101.70
- 始値
- 101.90
- 買値
- 102.55
- 買値
- 102.85
- 安値
- 101.42
- 高値
- 102.82
- 出来高
- 279
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- -7.97%
- 6ヶ月の変化
- -22.77%
- 1年の変化
- -40.62%
