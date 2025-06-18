Moedas / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp
101.87 USD 0.17 (0.17%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JJSF para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 101.42 e o mais alto foi 102.82.
Veja a dinâmica do par de moedas J & J Snack Foods Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
JJSF Notícias
Faixa diária
101.42 102.82
Faixa anual
101.42 180.58
- Fechamento anterior
- 101.70
- Open
- 101.90
- Bid
- 101.87
- Ask
- 102.17
- Low
- 101.42
- High
- 102.82
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- -8.58%
- Mudança de 6 meses
- -23.28%
- Mudança anual
- -41.01%
