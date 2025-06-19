Divisas / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp
101.70 USD 1.83 (1.77%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JJSF de hoy ha cambiado un -1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 101.56, mientras que el máximo ha alcanzado 104.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas J & J Snack Foods Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
101.56 104.12
Rango anual
101.50 180.58
- Cierres anteriores
- 103.53
- Open
- 103.65
- Bid
- 101.70
- Ask
- 102.00
- Low
- 101.56
- High
- 104.12
- Volumen
- 345
- Cambio diario
- -1.77%
- Cambio mensual
- -8.73%
- Cambio a 6 meses
- -23.41%
- Cambio anual
- -41.11%
