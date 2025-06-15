货币 / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp
103.13 USD 0.40 (0.39%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JJSF汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点101.68和高点103.76进行交易。
关注J & J Snack Foods Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JJSF新闻
- 基准公司重申强生零食股票买入评级
- J&J Snack Foods stock rating reaffirmed at Buy by Benchmark
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- J & J Snack Foods stock hits 52-week low at 105.26 USD
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- New Strong Sell Stocks for August 26th
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- J & J Snack Foods raises quarterly dividend by 3% to $0.80 per share
- J & J Snack Foods stock hits 52-week low at 109.7 USD
- J&J Snack Foods (JJSF) Q3 Revenue Up 3%
- J&J Snack Foods (JJSF) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- J & J Snack Foods earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- US Foods (USFD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate J&J Snack Foods (JJSF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- J&J Snack Foods: Still Not Tasty Enough (NASDAQ:JJSF)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Thrivent Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- J & J Snack Foods stock hits 52-week low at $111.10
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
日范围
101.68 103.76
年范围
101.50 180.58
- 前一天收盘价
- 103.53
- 开盘价
- 103.65
- 卖价
- 103.13
- 买价
- 103.43
- 最低价
- 101.68
- 最高价
- 103.76
- 交易量
- 93
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -7.45%
- 6个月变化
- -22.34%
- 年变化
- -40.28%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值