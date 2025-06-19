FiyatlarBölümler
JJSF: J & J Snack Foods Corp

100.00 USD 2.55 (2.49%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JJSF fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.86 ve Yüksek fiyatı olarak 102.82 aralığında işlem gördü.

J & J Snack Foods Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
99.86 102.82
Yıllık aralık
99.86 180.58
Önceki kapanış
102.55
Açılış
102.82
Satış
100.00
Alış
100.30
Düşük
99.86
Yüksek
102.82
Hacim
633
Günlük değişim
-2.49%
Aylık değişim
-10.26%
6 aylık değişim
-24.69%
Yıllık değişim
-42.09%
21 Eylül, Pazar