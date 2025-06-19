Dövizler / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp
100.00 USD 2.55 (2.49%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JJSF fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.86 ve Yüksek fiyatı olarak 102.82 aralığında işlem gördü.
J & J Snack Foods Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
99.86 102.82
Yıllık aralık
99.86 180.58
- Önceki kapanış
- 102.55
- Açılış
- 102.82
- Satış
- 100.00
- Alış
- 100.30
- Düşük
- 99.86
- Yüksek
- 102.82
- Hacim
- 633
- Günlük değişim
- -2.49%
- Aylık değişim
- -10.26%
- 6 aylık değişim
- -24.69%
- Yıllık değişim
- -42.09%
21 Eylül, Pazar