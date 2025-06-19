QuotazioniSezioni
Valute / JJSF
Tornare a Azioni

JJSF: J & J Snack Foods Corp

100.00 USD 2.55 (2.49%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JJSF ha avuto una variazione del -2.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.86 e ad un massimo di 102.82.

Segui le dinamiche di J & J Snack Foods Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JJSF News

Intervallo Giornaliero
99.86 102.82
Intervallo Annuale
99.86 180.58
Chiusura Precedente
102.55
Apertura
102.82
Bid
100.00
Ask
100.30
Minimo
99.86
Massimo
102.82
Volume
633
Variazione giornaliera
-2.49%
Variazione Mensile
-10.26%
Variazione Semestrale
-24.69%
Variazione Annuale
-42.09%
20 settembre, sabato