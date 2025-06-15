Валюты / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp
103.53 USD 0.86 (0.84%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JJSF за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.50, а максимальная — 103.72.
Следите за динамикой J & J Snack Foods Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
101.50 103.72
Годовой диапазон
101.50 180.58
- Предыдущее закрытие
- 102.67
- Open
- 102.12
- Bid
- 103.53
- Ask
- 103.83
- Low
- 101.50
- High
- 103.72
- Объем
- 281
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -7.09%
- 6-месячное изменение
- -22.03%
- Годовое изменение
- -40.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.