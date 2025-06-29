Währungen / JJSF
JJSF: J & J Snack Foods Corp
102.55 USD 0.85 (0.84%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JJSF hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.42 bis zu einem Hoch von 102.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die J & J Snack Foods Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
101.42 102.82
Jahresspanne
101.42 180.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.70
- Eröffnung
- 101.90
- Bid
- 102.55
- Ask
- 102.85
- Tief
- 101.42
- Hoch
- 102.82
- Volumen
- 279
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- -7.97%
- 6-Monatsänderung
- -22.77%
- Jahresänderung
- -40.62%
