JJSF: J & J Snack Foods Corp

102.55 USD 0.85 (0.84%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JJSF hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.42 bis zu einem Hoch von 102.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die J & J Snack Foods Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
101.42 102.82
Jahresspanne
101.42 180.58
Vorheriger Schlusskurs
101.70
Eröffnung
101.90
Bid
102.55
Ask
102.85
Tief
101.42
Hoch
102.82
Volumen
279
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
-7.97%
6-Monatsänderung
-22.77%
Jahresänderung
-40.62%
