CotationsSections
Devises / JJSF
Retour à Actions

JJSF: J & J Snack Foods Corp

100.00 USD 2.55 (2.49%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JJSF a changé de -2.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.86 et à un maximum de 102.82.

Suivez la dynamique J & J Snack Foods Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JJSF Nouvelles

Range quotidien
99.86 102.82
Range Annuel
99.86 180.58
Clôture Précédente
102.55
Ouverture
102.82
Bid
100.00
Ask
100.30
Plus Bas
99.86
Plus Haut
102.82
Volume
633
Changement quotidien
-2.49%
Changement Mensuel
-10.26%
Changement à 6 Mois
-24.69%
Changement Annuel
-42.09%
20 septembre, samedi