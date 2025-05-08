クォートセクション
INSW: International Seaways Inc

48.82 USD 0.22 (0.45%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INSWの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり48.12の安値と49.16の高値で取引されました。

International Seaways Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.12 49.16
1年のレンジ
27.20 54.81
以前の終値
49.04
始値
49.16
買値
48.82
買値
49.12
安値
48.12
高値
49.16
出来高
462
1日の変化
-0.45%
1ヶ月の変化
7.37%
6ヶ月の変化
45.77%
1年の変化
-4.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K