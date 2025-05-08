通貨 / INSW
INSW: International Seaways Inc
48.82 USD 0.22 (0.45%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INSWの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり48.12の安値と49.16の高値で取引されました。
International Seaways Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INSW News
1日のレンジ
48.12 49.16
1年のレンジ
27.20 54.81
- 以前の終値
- 49.04
- 始値
- 49.16
- 買値
- 48.82
- 買値
- 49.12
- 安値
- 48.12
- 高値
- 49.16
- 出来高
- 462
- 1日の変化
- -0.45%
- 1ヶ月の変化
- 7.37%
- 6ヶ月の変化
- 45.77%
- 1年の変化
- -4.37%
