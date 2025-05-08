Moedas / INSW
INSW: International Seaways Inc
48.23 USD 0.81 (1.65%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INSW para hoje mudou para -1.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.12 e o mais alto foi 49.16.
Veja a dinâmica do par de moedas International Seaways Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INSW Notícias
- Preço-alvo da ação da Frontline elevado para US$ 30 pela BTIG devido a fortes taxas de petroleiros
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- International Seaways CEO Zabrocky sells $98k in shares
- International Seaways places $250 million in unsecured bonds
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- International Seaways, Inc. (INSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- International Seaways Q2 2025 slides: Fleet optimization drives improved quarterly results
- Earnings Preview: International Seaways (INSW) Q2 Earnings Expected to Decline
- Implied Volatility Surging for International Seaways Stock Options
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- International Seaways CEO Zabrocky sells $77k in stock
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Wall Street Week Ahead
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- International Seaways Stock: With Fundamental Resilience, Upside Is Limited (NYSE:INSW)
- International Seaways and V. Partner to Launch Female Cadet Program
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
Faixa diária
48.12 49.16
Faixa anual
27.20 54.81
- Fechamento anterior
- 49.04
- Open
- 49.16
- Bid
- 48.23
- Ask
- 48.53
- Low
- 48.12
- High
- 49.16
- Volume
- 94
- Mudança diária
- -1.65%
- Mudança mensal
- 6.07%
- Mudança de 6 meses
- 44.01%
- Mudança anual
- -5.52%
