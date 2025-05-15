Divisas / INSW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INSW: International Seaways Inc
49.04 USD 0.63 (1.30%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INSW de hoy ha cambiado un 1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.34, mientras que el máximo ha alcanzado 49.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas International Seaways Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INSW News
- BTIG eleva precio objetivo de Frontline a $30 por fuertes tarifas de petroleros
- Objetivo de precio de la acción de Frontline elevado a 30 dólares por BTIG debido a fuertes tarifas de petroleros
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- El director ejecutivo de International Seaways, Zabrocky, vende acciones por 98.158 dólares
- International Seaways CEO Zabrocky sells $98k in shares
- International Seaways places $250 million in unsecured bonds
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- International Seaways, Inc. (INSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- International Seaways Q2 2025 slides: Fleet optimization drives improved quarterly results
- Earnings Preview: International Seaways (INSW) Q2 Earnings Expected to Decline
- Implied Volatility Surging for International Seaways Stock Options
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- International Seaways CEO Zabrocky sells $77k in stock
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Wall Street Week Ahead
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- International Seaways Stock: With Fundamental Resilience, Upside Is Limited (NYSE:INSW)
- International Seaways and V. Partner to Launch Female Cadet Program
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
Rango diario
48.34 49.27
Rango anual
27.20 54.81
- Cierres anteriores
- 48.41
- Open
- 48.42
- Bid
- 49.04
- Ask
- 49.34
- Low
- 48.34
- High
- 49.27
- Volumen
- 1.343 K
- Cambio diario
- 1.30%
- Cambio mensual
- 7.85%
- Cambio a 6 meses
- 46.43%
- Cambio anual
- -3.94%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B