INSW: International Seaways Inc
47.60 USD 1.22 (2.50%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INSW a changé de -2.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.11 et à un maximum de 48.17.
Suivez la dynamique International Seaways Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
INSW Nouvelles
- L’objectif de cours de Frontline relevé à 30$ par BTIG grâce aux taux élevés des tankers
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- International Seaways CEO Zabrocky sells $98k in shares
- International Seaways places $250 million in unsecured bonds
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- International Seaways, Inc. (INSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- International Seaways Q2 2025 slides: Fleet optimization drives improved quarterly results
- Earnings Preview: International Seaways (INSW) Q2 Earnings Expected to Decline
- Implied Volatility Surging for International Seaways Stock Options
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- International Seaways CEO Zabrocky sells $77k in stock
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Wall Street Week Ahead
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- International Seaways Stock: With Fundamental Resilience, Upside Is Limited (NYSE:INSW)
- International Seaways and V. Partner to Launch Female Cadet Program
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
Range quotidien
47.11 48.17
Range Annuel
27.20 54.81
- Clôture Précédente
- 48.82
- Ouverture
- 48.14
- Bid
- 47.60
- Ask
- 47.90
- Plus Bas
- 47.11
- Plus Haut
- 48.17
- Volume
- 665
- Changement quotidien
- -2.50%
- Changement Mensuel
- 4.68%
- Changement à 6 Mois
- 42.13%
- Changement Annuel
- -6.76%
20 septembre, samedi