货币 / INSW
INSW: International Seaways Inc
48.82 USD 0.41 (0.85%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INSW汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点48.34和高点49.12进行交易。
关注International Seaways Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INSW新闻
日范围
48.34 49.12
年范围
27.20 54.81
- 前一天收盘价
- 48.41
- 开盘价
- 48.42
- 卖价
- 48.82
- 买价
- 49.12
- 最低价
- 48.34
- 最高价
- 49.12
- 交易量
- 424
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 7.37%
- 6个月变化
- 45.77%
- 年变化
- -4.37%
