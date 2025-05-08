통화 / INSW
INSW: International Seaways Inc
47.60 USD 1.22 (2.50%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INSW 환율이 오늘 -2.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.11이고 고가는 48.17이었습니다.
International Seaways Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INSW News
- 프론트라인, 유조선 운임 강세로 BTIG 목표가 30달러로 상향
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- International Seaways CEO Zabrocky sells $98k in shares
- International Seaways places $250 million in unsecured bonds
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- International Seaways, Inc. (INSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- International Seaways Q2 2025 slides: Fleet optimization drives improved quarterly results
- Earnings Preview: International Seaways (INSW) Q2 Earnings Expected to Decline
- Implied Volatility Surging for International Seaways Stock Options
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- International Seaways CEO Zabrocky sells $77k in stock
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Wall Street Week Ahead
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- International Seaways Stock: With Fundamental Resilience, Upside Is Limited (NYSE:INSW)
- International Seaways and V. Partner to Launch Female Cadet Program
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
일일 변동 비율
47.11 48.17
년간 변동
27.20 54.81
- 이전 종가
- 48.82
- 시가
- 48.14
- Bid
- 47.60
- Ask
- 47.90
- 저가
- 47.11
- 고가
- 48.17
- 볼륨
- 665
- 일일 변동
- -2.50%
- 월 변동
- 4.68%
- 6개월 변동
- 42.13%
- 년간 변동율
- -6.76%
