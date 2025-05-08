QuotazioniSezioni
INSW: International Seaways Inc

47.60 USD 1.22 (2.50%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INSW ha avuto una variazione del -2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.11 e ad un massimo di 48.17.

Segui le dinamiche di International Seaways Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.11 48.17
Intervallo Annuale
27.20 54.81
Chiusura Precedente
48.82
Apertura
48.14
Bid
47.60
Ask
47.90
Minimo
47.11
Massimo
48.17
Volume
665
Variazione giornaliera
-2.50%
Variazione Mensile
4.68%
Variazione Semestrale
42.13%
Variazione Annuale
-6.76%
