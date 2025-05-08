Valute / INSW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INSW: International Seaways Inc
47.60 USD 1.22 (2.50%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INSW ha avuto una variazione del -2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.11 e ad un massimo di 48.17.
Segui le dinamiche di International Seaways Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INSW News
- Obiettivo di prezzo del titolo Frontline alzato a $30 da BTIG grazie ai forti tassi delle petroliere
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- International Seaways CEO Zabrocky sells $98k in shares
- International Seaways places $250 million in unsecured bonds
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- International Seaways, Inc. (INSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- International Seaways Q2 2025 slides: Fleet optimization drives improved quarterly results
- Earnings Preview: International Seaways (INSW) Q2 Earnings Expected to Decline
- Implied Volatility Surging for International Seaways Stock Options
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- International Seaways CEO Zabrocky sells $77k in stock
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Wall Street Week Ahead
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- International Seaways Stock: With Fundamental Resilience, Upside Is Limited (NYSE:INSW)
- International Seaways and V. Partner to Launch Female Cadet Program
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
Intervallo Giornaliero
47.11 48.17
Intervallo Annuale
27.20 54.81
- Chiusura Precedente
- 48.82
- Apertura
- 48.14
- Bid
- 47.60
- Ask
- 47.90
- Minimo
- 47.11
- Massimo
- 48.17
- Volume
- 665
- Variazione giornaliera
- -2.50%
- Variazione Mensile
- 4.68%
- Variazione Semestrale
- 42.13%
- Variazione Annuale
- -6.76%
20 settembre, sabato