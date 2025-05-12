Währungen / INSW
INSW: International Seaways Inc
48.82 USD 0.22 (0.45%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INSW hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.12 bis zu einem Hoch von 49.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die International Seaways Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INSW News
- BTIG hebt Kursziel für Frontline-Aktie wegen starker Tankerraten auf 30 US-Dollar an/n
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- CEO von International Seaways verkauft Aktien im Wert von 98.000 $
- International Seaways CEO Zabrocky sells $98k in shares
- International Seaways places $250 million in unsecured bonds
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- International Seaways, Inc. (INSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- International Seaways Q2 2025 slides: Fleet optimization drives improved quarterly results
- Earnings Preview: International Seaways (INSW) Q2 Earnings Expected to Decline
- Implied Volatility Surging for International Seaways Stock Options
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- International Seaways CEO Zabrocky sells $77k in stock
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Wall Street Week Ahead
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- In Shipping, Global Macro Matters More Than Ever - J Mintzmyer
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- International Seaways Stock: With Fundamental Resilience, Upside Is Limited (NYSE:INSW)
- International Seaways and V. Partner to Launch Female Cadet Program
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
Tagesspanne
48.12 49.16
Jahresspanne
27.20 54.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.04
- Eröffnung
- 49.16
- Bid
- 48.82
- Ask
- 49.12
- Tief
- 48.12
- Hoch
- 49.16
- Volumen
- 462
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 7.37%
- 6-Monatsänderung
- 45.77%
- Jahresänderung
- -4.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K