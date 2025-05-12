KurseKategorien
Währungen / INSW
Zurück zum Aktien

INSW: International Seaways Inc

48.82 USD 0.22 (0.45%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INSW hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.12 bis zu einem Hoch von 49.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die International Seaways Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INSW News

Tagesspanne
48.12 49.16
Jahresspanne
27.20 54.81
Vorheriger Schlusskurs
49.04
Eröffnung
49.16
Bid
48.82
Ask
49.12
Tief
48.12
Hoch
49.16
Volumen
462
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
7.37%
6-Monatsänderung
45.77%
Jahresänderung
-4.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K