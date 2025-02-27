КотировкиРазделы
Валюты / INSW
Назад в Рынок акций США

INSW: International Seaways Inc

48.41 USD 0.72 (1.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INSW за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.20, а максимальная — 49.01.

Следите за динамикой International Seaways Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости INSW

Дневной диапазон
48.20 49.01
Годовой диапазон
27.20 54.81
Предыдущее закрытие
49.13
Open
49.01
Bid
48.41
Ask
48.71
Low
48.20
High
49.01
Объем
485
Дневное изменение
-1.47%
Месячное изменение
6.47%
6-месячное изменение
44.55%
Годовое изменение
-5.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.