INSW: International Seaways Inc
48.41 USD 0.72 (1.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INSW за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.20, а максимальная — 49.01.
Следите за динамикой International Seaways Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
48.20 49.01
Годовой диапазон
27.20 54.81
- Предыдущее закрытие
- 49.13
- Open
- 49.01
- Bid
- 48.41
- Ask
- 48.71
- Low
- 48.20
- High
- 49.01
- Объем
- 485
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- 6.47%
- 6-месячное изменение
- 44.55%
- Годовое изменение
- -5.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.