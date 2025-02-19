通貨 / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp
5.07 USD 0.09 (1.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INNVの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり4.76の安値と5.26の高値で取引されました。
InnovAge Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INNV News
1日のレンジ
4.76 5.26
1年のレンジ
2.60 6.70
- 以前の終値
- 4.98
- 始値
- 4.99
- 買値
- 5.07
- 買値
- 5.37
- 安値
- 4.76
- 高値
- 5.26
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- 1.81%
- 1ヶ月の変化
- 34.13%
- 6ヶ月の変化
- 70.71%
- 1年の変化
- -16.34%
