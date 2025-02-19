KurseKategorien
INNV: InnovAge Holding Corp

5.11 USD 0.04 (0.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INNV hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.95 bis zu einem Hoch von 5.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die InnovAge Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

INNV News

Tagesspanne
4.95 5.11
Jahresspanne
2.60 6.70
Vorheriger Schlusskurs
5.07
Eröffnung
5.05
Bid
5.11
Ask
5.41
Tief
4.95
Hoch
5.11
Volumen
29
Tagesänderung
0.79%
Monatsänderung
35.19%
6-Monatsänderung
72.05%
Jahresänderung
-15.68%
