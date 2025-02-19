Währungen / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp
5.11 USD 0.04 (0.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INNV hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.95 bis zu einem Hoch von 5.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die InnovAge Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INNV News
- JPMorgan nimmt Coverage für InnovAge mit „Underweight“ auf
- InnovAge Holding stock rating initiated at Underweight by JPMorgan
- Innovage Holding: KeyBanc bestätigt Rating angesichts positiver Dynamik/n
- Innovage Holding stock shows encouraging momentum as KeyBanc reiterates rating
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- InnovAge Holding: EPS übertrifft Schätzungen - Umsatz besser als erwartet
- InnovAge Holding earnings beat, revenue topped estimates
- InnovAge Revenue Jumps 11% in Fiscal Q4
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- InnovAge and Tampa General Hospital form joint venture for senior care
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Innovage director Richard Zoretic buys $12,308 in stock
- Starbucks Posts Weak Earnings, Joins Super Micro Computer, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - First Solar (NASDAQ:FSLR), Bausch & Lomb (NYSE:BLCO)
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Greenbrier, RPM International, CVRx And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Collective Mining (AMEX:CNL), Celcuity (NASDAQ:CELC)
- Robinhood, Couchbase And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Arhaus (NASDAQ:ARHS)
- Micron Technology, Nike, FedEx And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Benitec Biopharma (NASDAQ:BNTC), FedEx (NYSE:FDX)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Gentherm Posts Downbeat Results, Joins Celanese, Bumble And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Tagesspanne
4.95 5.11
Jahresspanne
2.60 6.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.07
- Eröffnung
- 5.05
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Tief
- 4.95
- Hoch
- 5.11
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 35.19%
- 6-Monatsänderung
- 72.05%
- Jahresänderung
- -15.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K