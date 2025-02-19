Валюты / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp
5.18 USD 0.20 (4.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INNV за сегодня изменился на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.81, а максимальная — 5.20.
Следите за динамикой InnovAge Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.81 5.20
Годовой диапазон
2.60 6.70
- Предыдущее закрытие
- 4.98
- Open
- 4.98
- Bid
- 5.18
- Ask
- 5.48
- Low
- 4.81
- High
- 5.20
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 4.02%
- Месячное изменение
- 37.04%
- 6-месячное изменение
- 74.41%
- Годовое изменение
- -14.52%
