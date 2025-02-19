КотировкиРазделы
Валюты / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp

5.18 USD 0.20 (4.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INNV за сегодня изменился на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.81, а максимальная — 5.20.

Следите за динамикой InnovAge Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.81 5.20
Годовой диапазон
2.60 6.70
Предыдущее закрытие
4.98
Open
4.98
Bid
5.18
Ask
5.48
Low
4.81
High
5.20
Объем
117
Дневное изменение
4.02%
Месячное изменение
37.04%
6-месячное изменение
74.41%
Годовое изменение
-14.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.