통화 / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp
4.63 USD 0.44 (8.68%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INNV 환율이 오늘 -8.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.54이고 고가는 5.11이었습니다.
InnovAge Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INNV News
- 이노베이지 홀딩, JP모건 투자의견 ’비중 축소’로 개시
- InnovAge Holding stock rating initiated at Underweight by JPMorgan
- Innovage Holding stock shows encouraging momentum as KeyBanc reiterates rating
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- InnovAge Holding earnings beat, revenue topped estimates
- InnovAge Revenue Jumps 11% in Fiscal Q4
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- InnovAge and Tampa General Hospital form joint venture for senior care
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Innovage director Richard Zoretic buys $12,308 in stock
일일 변동 비율
4.54 5.11
년간 변동
2.60 6.70
- 이전 종가
- 5.07
- 시가
- 5.05
- Bid
- 4.63
- Ask
- 4.93
- 저가
- 4.54
- 고가
- 5.11
- 볼륨
- 129
- 일일 변동
- -8.68%
- 월 변동
- 22.49%
- 6개월 변동
- 55.89%
- 년간 변동율
- -23.60%
20 9월, 토요일