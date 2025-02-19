Devises / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp
4.63 USD 0.44 (8.68%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INNV a changé de -8.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.54 et à un maximum de 5.11.
Suivez la dynamique InnovAge Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
INNV Nouvelles
- JPMorgan initie la couverture d’InnovAge Holding avec une note Sous-pondérer
- L’action Innovage Holding montre une dynamique encourageante alors que KeyBanc maintient sa notation
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Le BPA de InnovAge Holding a dépassé les attentes, le CA a surpassé les prévisions
- InnovAge Revenue Jumps 11% in Fiscal Q4
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- InnovAge and Tampa General Hospital form joint venture for senior care
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Innovage director Richard Zoretic buys $12,308 in stock
Range quotidien
4.54 5.11
Range Annuel
2.60 6.70
- Clôture Précédente
- 5.07
- Ouverture
- 5.05
- Bid
- 4.63
- Ask
- 4.93
- Plus Bas
- 4.54
- Plus Haut
- 5.11
- Volume
- 129
- Changement quotidien
- -8.68%
- Changement Mensuel
- 22.49%
- Changement à 6 Mois
- 55.89%
- Changement Annuel
- -23.60%
20 septembre, samedi