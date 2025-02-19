Divisas / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp
4.98 USD 0.20 (3.86%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INNV de hoy ha cambiado un -3.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.98, mientras que el máximo ha alcanzado 5.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas InnovAge Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
INNV News
- Las acciones de Innovage Holding muestran un impulso alentador mientras KeyBanc reitera su calificación
- Innovage Holding stock shows encouraging momentum as KeyBanc reiterates rating
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- InnovAge Holding supera por las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
- InnovAge Holding earnings beat, revenue topped estimates
- InnovAge Revenue Jumps 11% in Fiscal Q4
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- InnovAge and Tampa General Hospital form joint venture for senior care
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Innovage director Richard Zoretic buys $12,308 in stock
Rango diario
4.98 5.31
Rango anual
2.60 6.70
- Cierres anteriores
- 5.18
- Open
- 5.09
- Bid
- 4.98
- Ask
- 5.28
- Low
- 4.98
- High
- 5.31
- Volumen
- 259
- Cambio diario
- -3.86%
- Cambio mensual
- 31.75%
- Cambio a 6 meses
- 67.68%
- Cambio anual
- -17.82%
