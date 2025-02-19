货币 / INNV
INNV: InnovAge Holding Corp
5.17 USD 0.01 (0.19%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INNV汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点4.99和高点5.28进行交易。
关注InnovAge Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INNV新闻
- Innovage Holding stock shows encouraging momentum as KeyBanc reiterates rating
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- InnovAge HoldingQ2每股收益及营收超出预期
- InnovAge Holding earnings beat, revenue topped estimates
- InnovAge Revenue Jumps 11% in Fiscal Q4
- InnovAge Holding Corp. (INNV) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- InnovAge and Tampa General Hospital form joint venture for senior care
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Innovage director Richard Zoretic buys $12,308 in stock
日范围
4.99 5.28
年范围
2.60 6.70
- 前一天收盘价
- 5.18
- 开盘价
- 5.09
- 卖价
- 5.17
- 买价
- 5.47
- 最低价
- 4.99
- 最高价
- 5.28
- 交易量
- 86
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 36.77%
- 6个月变化
- 74.07%
- 年变化
- -14.69%
