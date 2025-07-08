クォートセクション
通貨 / HUMA
HUMA: Humacyte Inc

1.79 USD 0.26 (16.99%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HUMAの今日の為替レートは、16.99%変化しました。日中、通貨は1あたり1.57の安値と1.88の高値で取引されました。

Humacyte Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.57 1.88
1年のレンジ
1.15 6.77
以前の終値
1.53
始値
1.57
買値
1.79
買値
2.09
安値
1.57
高値
1.88
出来高
8.141 K
1日の変化
16.99%
1ヶ月の変化
19.33%
6ヶ月の変化
5.92%
1年の変化
-67.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K