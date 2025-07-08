通貨 / HUMA
HUMA: Humacyte Inc
1.79 USD 0.26 (16.99%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUMAの今日の為替レートは、16.99%変化しました。日中、通貨は1あたり1.57の安値と1.88の高値で取引されました。
Humacyte Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.57 1.88
1年のレンジ
1.15 6.77
- 以前の終値
- 1.53
- 始値
- 1.57
- 買値
- 1.79
- 買値
- 2.09
- 安値
- 1.57
- 高値
- 1.88
- 出来高
- 8.141 K
- 1日の変化
- 16.99%
- 1ヶ月の変化
- 19.33%
- 6ヶ月の変化
- 5.92%
- 1年の変化
- -67.10%
